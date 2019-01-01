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الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام| أليسون ينضم لكبار الحراس.. وكلوب يدخل لائحة ما فوق التسعين

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Getty Images
إلى أي الطرق سينتهي هذا الموسم؟
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سحق ليفربول ضيفه هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للبريميرليج.

سجل للريدز نابي كيتا في الدقيقة الأولى، وساديو ماني "هدفين" في الدقيقتين 23 و66، ومحمد صلاح "هدفين" في الدقيقتين 45+1 و83.

حافظ الحارس البرازيلي أليسون بيكر على نظافة شباكه في تلك المباراة للمرة رقم 20 هذا الموسم في البريميرليج، وهو الرقم القياسي في تاريخ ليفربول مع المسابقة الإنجليزية الكُبرى، مناصفةً مع بيبي رينا الذي سجل رقمه في 2005-2006.

يبقى للريدز مباراتين هذا الموسم في البريميرليج، ما يعني أن أليسون لديه فرصة كبيرة للانفراد بالرقم.

أيضاً انضم أليسون لقائمة تضم معه 4 حراس فقط يملكون 20 من الشباك النظيفة فأكثر،  هم بيتر شمايكل (20 مرة في 1994-1995)، وبيتر تشيك (24 مرة في 2004-2005)، وإدوين فان دير سار (21 مرة في 2008-2009)، بالإضافة إلى رينا الذي حقق رقمه مرتين، الثانية في 2008-2009.

بالإضافة إلى ذلك بات يورجن كلوب مدرب ليفربول هو سادس مدرب في تاريخ المسابقة يجتاز حاجز الـ90 نقطة، بعد سير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر وجوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي وبيب جوارديولا، جميعهم فازوا بالمسابقة في تلك الحالات. ليفربول حالياً يملك 91 نقطة، بفارق نقطتين عن سيتي الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد..

حقق الريدز أيضاً 50 نقطة من تلك الحصيلة على ملعبه أنفيلد، أفضل حصيلة على ملعبه في البريميرليج، إذ كانت السابقة في 2013-2014 (49 نقطة)، وهو أيضاً أول موسم يبلغون فيه هذا العدد من النقاط داخل الديار منذ 1987-1988.

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أخيراً فاز ليفربول بـ10 مباريات متتالية في جميع المسابقات حتى الآن، وهي أفضل مسيرة له منذ مايو 2006 حين حقق 11 فوزاً متتالياً.

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