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بالأرقام | أسوأ بداية لبرشلونة في الليجا منذ 11 عاماً

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كان هذا موسم بيب الأول..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل أوساسونا الصاعد حديثاً مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

شهد هذا التعادل توفف رصيد برشلونة عند 4 نقاط بعد مرور أول 3 جولات في الليجا.

وكان برشلونة قد خسر أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما فاز على ريال بيتيس في الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتعد تلك البداية هي الأسوأ منذ موسم 2008-2009، أول موسم لبيب جوارديولا في برشلونة، والذي أسفر عن 4 نقاط في أول 3 جولات أيضاً.

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يذكر أن برشلونة توج بالليجا في نهاية موسم بيب المذكور، فهل يحقق الليجا الثالثة على التوالي مع إرنستو فالفيردي رغم تلك البداية أيضاً؟

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