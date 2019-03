بالأرقام| أجويرو يرفع حصيلته التهديفية على حساب شالكه

شوط كبير قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ضيفه شالكه الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، متقدماً بثلاثة أهداف دون رد حتى الآن.

تقدم سيرجيو أجويرو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة من رحيم سترلينج، وأخيراً سجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 43.

Sergio Aguero has now scored 25+ goals in all competitions, a feat he has achieved 7 times in his last 8 seasons.



✅ 2011/12: 30

❌️ 2012/13: 17

✅ 2013/14: 28

✅ 2014/15: 32

✅ 2015/16: 29

✅ 2016/17: 33

✅ 2017/18: 30

✅ 2018/19: 26



Simply incredible. pic.twitter.com/HjDmsUHoFN