بالأرقام| أجويرو يرفع حصيلته التهديفية على حساب شالكه

شوط كبير قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ضيفه شالكه الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، متقدماً بثلاثة أهداف دون رد حتى الآن.

تقدم سيرجيو أجويرو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة من رحيم سترلينج، وأخيراً سجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 43.

Sergio Aguero has now scored 25+ goals in all competitions, a feat he has achieved 7 times in his last 8 seasons.



✅ 2011/12: 30

❌️ 2012/13: 17

✅ 2013/14: 28

✅ 2014/15: 32

✅ 2015/16: 29

✅ 2016/17: 33

✅ 2017/18: 30

✅ 2018/19: 26



Simply incredible. pic.twitter.com/HjDmsUHoFN — Squawka Football (@Squawka) March 12, 2019

هدفان رفعا رصيد أجويرو إلى 26 هدفاً هذا الموسم، ليجتاز حاجز 25 هدفاً للمرة السابعة في آخر 8 مواسم.

11 - Sergio Aguero has scored 11 goals in his last seven appearances against German opposition. Certainty. #MCIS04 pic.twitter.com/AFCM6hRfe5 — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2019

أيضاً سجل أجويرو 11 هدفاً في آخر 7 مباريات بدوري الأبطال.

يذكر أن الذهاب كان قد انتهى بفوز سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصبح تأهله إلى ربع النهائي مسألة شبه محسومة بشكل عملي.