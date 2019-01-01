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دوري أبطال أوروبا

بالأرقام| أجويرو يرفع حصيلته التهديفية على حساب شالكه

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الأرجنتيني يجتاز 25 هدفاً للمرة السابعة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

شوط كبير قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ضيفه شالكه الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، متقدماً بثلاثة أهداف دون رد حتى الآن.

 

تقدم سيرجيو أجويرو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة من رحيم سترلينج، وأخيراً سجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 43.

هدفان رفعا رصيد أجويرو إلى 26 هدفاً هذا الموسم، ليجتاز حاجز 25 هدفاً للمرة السابعة في آخر 8 مواسم.

أيضاً سجل أجويرو 11 هدفاً في آخر 7 مباريات بدوري الأبطال.

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يذكر أن الذهاب كان قد انتهى بفوز سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصبح تأهله إلى ربع النهائي مسألة شبه محسومة بشكل عملي.

 

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