بالأرقام | أجويرو يدخل التاريخ بالتهديف وميسي بالصناعة

تعرف على أرقام مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا

أَصبح سيرخيو أَجويرو، مهاجم منتخب الأرجنتين، أكثر من سجل في في كوبا أمريكا للتانجو كما وصل البرغوث لرقم قياسي في صناعة الأهداف.

ميسي تعرض للطرد أمام تشيلي للمرة الأولي في مسيرته بكوبا أمريكا والثاني له مع الأرجنتين.

وسجل أجويرو 8 أهداف في كوبا أمريكا بالتساوي مع ميسي ولا يتفوق عليهما سوى جابريال باتيستوتا ونوربيرتو مينديز بواقع 10 أهداف.

كما وصل البولجا إلى 40 أسيست مع التانجو من بينها 8 لصالح أجويرو و9 لجونزالو هيجواين.

الأرجنتين خسرت من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا بينما فشلت تشيلي في الوصول للنهائي بعد الهزيمة من بيرو.

وأصبحت مباراة اللاروخا هي الـ 27 للبرغوث في كوبا أمريكا ليتفوق على خافيير ماسكيرانو صاحب الـ 26 مشاركة في البطولة.

وفي آخر 6 نسخ من كوبا أمريكا لم يحدث أن تلقى اثنين بطاقة حمراء في الشوط الأول سوى مرتين وكلاهما بين الأرجنتين وتشيلي، إذ سبقت هذه الواقعة نهائي الكوبا في 2016 بخروج ماركوس روخو ومارسيلو دياز.

2 - In the last six tournaments there were only two games with two red cards in the first half, and both were meetings between and : Marcelo Díaz & Marcos Rojo in the 2016 final; Lionel Messi & Gary Medel today. War.#CopaAmerica pic.twitter.com/oYeF6qevLG

جدير بالذكر أنّ البولجا وصل إلى 3 نهائيات في كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016 دون أن يحقق البطولة.