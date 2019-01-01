الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام | آرسنال ضحية صلاح.. وليفربول في مسار تاريخي

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Getty Images
المصري يغزو الفريق اللندني..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

شهدت المباراة تسجيل النجم المصري محمد صلاح للهدفين الثاني (من ركلة جزاء) والثالث، في الدقيقتين 49 و59.

كانت تلك المباراة السادسة لصلاح ضد الجانرز في البريميرليج، والمباراة الخامسة التي يسجل بها.

الأولى في مارس 2014 بقميص تشيلسي سجل خلالها هدفاً، والثانية مع بداية فترته في ليفربول في أغسطس 2017 سجل بها هدفاً وصنع هدفاً، وفي ديسمبر 2017 سجل مجدداً، وفي ديسمبر 2018 سجل وصنع، فيما سجل هدفين الليلة في أغسطس 2019.

المناسبة الوحيدة التي أخفق بها صلاح أمام آرسنال، كانت في نوفمبر 2018 في لقاء الدور الأول للموسم الماضي.

أخيراً حقق ليفربول فوز الثاني عشر على التوالي في البريميرليج، وهي مسيرته الأفضل في تاريخه بتلك الحقبة، كما عادل رقمه القياسي في الدوري بوجه عام، والذي حققه عام 1990 تحت قيادة كيني دالجليش.

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