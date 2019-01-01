باكيتا يعود لتدريبات ميلان

دفعة لصفوف الروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عاد البرازيلي لوكاس باكيتا نجم وسط ميلان الإيطالي إلى تدريبات الفريق اليوم، وذلك استعداداً لمباراة الأحد ضد فيورنتينا.

وكان باكيتا قد غاب عن الفريق أمس، في المباراة التي خسرها ضد تورينو 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإيطالي.

جاء ذلك إثر تعرض اللاعب لإصابة طفيفة في الفخذ، ولكنه الآن قد انتظم في التدريبات بشكل طبيعي.

ومن المنتظر استدعاء باكيتا -22 عاماً- إلى قائمة الروسونيري لمواجهة الفيولا على ملعب أرتيميو فرانكي.

يذكر أن باكيتا قد انضم لصفوف ميلان في يناير الماضي قادماً من فلامينجو البرازيلي.