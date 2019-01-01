باكيتا يرفض الرحيل عن صفوف ميلان لباريس سان جيرمان

اللاعب لوكاس باكيتا يرفض الرحيل عن نادي ميلان الإيطالي خلال الصيف الجاري للانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رفض اللاعب لوكاس باكيتا نجم ميلان الإيطالي الرحيل عن صفوف الروسونيري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو" والتي أكدت أن اللاعب يفضل الاستمرار في صفوف ميلان خلال الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن اللاعب سعيد في صفوف النادي الميلاني ولا يفكر في الوقت الحالي بالمغادرة تجاه أي نادي آخر حتى لو كان غير باريس سان جيرمان.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن لاعب ميلان قد سبق له رفض ريال مدريد عندما كان لاعبًا في صفوف فلامنجو البرازيلي قبل أشهر.

ويأتي رفض اللاعب لباريس سان جيرمان على الرغم من العلاقة المميزة التي تجمعه بليوناردو المدير الرياضي السابق لميلان والحالي للنادي الفرنسي.

جدير بالذكر أن ليوناردو هو الذي أشرف على صفقة انضمام اللاعب من صفوف فلامنجو البرازيلي لميلان، ومن هنا كانت بداية العلاقة الطيبة بين الطرفين.