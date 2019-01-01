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كأس السوبر الإيطالي

باكويتا: ميلان هو المكان الأمثل بالنسبة لي

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لاعب ميلان الجديد لوكاس باكويتا سعيد بانضمامه لميلان

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب لوكاس باكويتا لاعب ميلان الجديد عن سعادته بانضمامه للفريق، الذي يراه الأمثل بالنسبة له، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الدوري الإيطالي.

اللاعب الذي انتقل لميلان قادمًا من فلامينجو بصفقة قدرت بـ 35 مليون يورو انضم لزملائه الجدد في تدريب الروسونيري يوم الإثنين، وقد يكون ظهوره الأول بقميص ميلان في كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس يوم السادس عشر من يناير.

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وعن انضمامه لميلان قال باكويتا: "أنا سعيد جدًا بهذا التحدي الجديد، أود أن أشكر كل شخص آمن بقدراتي للانضمام لميلان".

كما أضاف اللاعب البرازيلي: "كاكا هو مثلي الأعلى وأحد أفضل اللاعبين في العالم، أنا في بداية رحلتي فقط، وأتمنى أن أسير على خطاه، ميلان فريق عظيم ويملك تاريخًا كبيرًا، لذلك عندما اتصل بي ليونادو لم أفكر كثيرًا، تحدثت مع عائلتي ورأيت أ، ميلان هو الفريق المثالي بالنسبة لي".

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