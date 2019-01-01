باكايوكو يرغب في الرحيل عن ميلان

نجم تشيلسي السابق غير سعيد في ميلان ويرغب في تجربة جديدة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرنسي تيموتي باكايوكو لا يرغب في الاستمرار مع ميلان في الموسم المقبل.

وكان باكايوكو قد فتح الباب أمام احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي حيث قال إنه لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل.

وفي الآونة الأخيرة، أكد أكثر من مصدر مقرب من ميلان ومن اللاعب الفرنسي أنه لا يرغب في البقاء كلاعب لميلان في الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن تيموتي باكايوكو مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة بنهاية الموسم.

وكان باكايوكو قد قدم أداء متوسطًا مع ميلان وتصاعد في الفترة الأخيرة منذ الشتاء الماضي وحتى الآن.

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يذكر أن ميلان كان قد تعاقد مع باكايوكو قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.