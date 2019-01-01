باكايوكو: سأعود لتشيلسي وأريد اللعب في باريس

تيموي باكايوكو نجم وسط ملعب تشيلسي المعار لميلان يؤكد رغبته في اللعب بالعاصمة الفرنسية باريس في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد تيموي باكايوكو لاعب وسط ملعب فريق تشيلسي الإنجليزي المعار لصفوف ميلان أنه يسعى للتواجد ولعب كرة القدم في العاصمة الفرنسي باريس مستقبلًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سيعود في الموسم الجديد لصفوف تشيلسي حيث أن عقده مع الفريق مستمر لثلاثة مواسم.

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مباريات الدور الأول لـ تشيلسي 🔵👇 pic.twitter.com/2lCYAB8iKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقال باكايوكو: "نعم بكل تأكيد سأحب في يومًا ما أن ألعب في باريس، لا يمكنني أن أكذب بهذا الشأن، هذا أمر كبير للغاية بالنسبة لي وبالنسبة للمقربين مني".

وأضاف: "بالنسبة لمستقبلي؟ نعم سأعود لتشيلسي في الموسم الجديد، أنا لا يزال لدي عقدًا معهم مستمر حتى ثلاثة مواسم مقبلة، وعلاقتي بجاتوزو معقدة ولا أريد الحديث عنها".

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وأكمل: "ليس لدي خيارًا آخر، حتى لا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك لكن يجب أن أعود لتشيلسي، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه".

جدير بالذكر أن باكايوكو كان قد بدأ مشواره مع ميلان بصعوبة قبل أن يصبح أساسيًا لفترة ثم يختلف مع المدير الفني جينارو جاتوزو ويعود لخارج حساباته.