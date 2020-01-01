باكامبو يؤكد تراجع برشلونة في اللحظات الأخيرة عن ضمه

لاعب فياريال السابق سخر من انتقاله إلى برشلونة

سخر اللاعب الكونغولي سيدريك باكامبو مهاجم فريق بكين جوان الصيني، من أخبار انتقاله إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.

صحيفة الليكيب الفرنسية والقناة الثانية الكاتلونية كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن اللاعب الكونغولي سيكون مهاجم برشلونة القادم.

اللاعب غرد عبر حسابه على موقع "تويتر" بشكل ساخر وقال: "أطلب منو مقع ترانسفير ماركت تغيير النادي الذي ألعب فيه إلى برشلونة الإسباني أرجوكم".

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وأضاف: "أياً كانت النتائج أنا أثق في تدبير الله وتخطيطه لكل شيء يقوم به من أجلي وأتمنى أن تكون النتائج على ما يرام".

وأردف: "أراك في نادي أخر يا جريزمان للأسف لن ألعب معك في الوقت الراهن".

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باكامبو سبق له اللاعب في صفوف فريق فياريال الإسباني وتقديم مباريات أكثر من رائعة قبل الانتقال إلى الدوري الصيني.

برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعويض غياب المهاجم لويس سواريز.