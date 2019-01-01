باكاماني ماهلامبي: اتطلع لترك علامة أمام الأهلي

لاعب الأهلي السابق يتوعده

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد باكاماني ماهلامبي، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه يتطلع لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

باكا سبق ولعب في صفوف الأهلي الموسم الماضي، قبل انتقاله لفريق صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف باكا خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "أريد مواجهة الأهلي لوضع علامة خاصة أمامهم".

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

عن سؤاله حول تجربته مع الأهلي، قال باكاماني: "لم أحصل على فرصة للمشاركة بشكل مستمر ومنتظم مع الأهلي خلال فترة تواجدي".

باكاماني كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من بيدفيست الجنوب إفريقي، ولعب لمدة موسم واحد قبل العودة مجددًا إلى جنوب إفريقيا من بوابة صن داونز.

الأهلي سيواجه صن داونز أحد يومي 5 أو 6 إبريل المقبل في مباراة الذهاب، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 12 أو 13 من نفس الشهر في مصر.