باكاري جاساما يقود لقاء الأهلي وصن داونز في مصر

الحكم الجامبي يقود لقاء الأهلي وصن داونز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيستضيف صن داونز يوم السبت 13 أبريل الجاري، في مصر، في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

الجامبي باكاري جاساما سيقود مباراة الأهلي وصن داونز تحكيميًا، على أن يساعده السنغاليان مالك سامبا، وجبريل كامارا.

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

باكاري جاساما قاد للأهلي تحكيم 8 مباريات، حيث فاز الأهلي في 3 وخسر مثلهم، وتعادل في مباراتين.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة على أرضه تحت قيادة تحكيمية للحكم الجامبي جاساما، حيث تلقى المارد الأحمر الخسارات الثلاثة خارج الأرض.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي نحو جنوب إفريقيا، عبر طائرة خاصة يوم الأربعاء، بعد انتهاء مباراته أمام الاتحاد السكندري بالدوري.