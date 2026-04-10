كيفية الحصول على باقات الضيافة لكأس العالم 2026: تذاكر مميزة وخيارات الشراء والمزيد

تُعد تجربة الجلوس في ملاعب عالمية متطورة لمشاهدة أفضل لاعبي كوكب الأرض وهم يتنافسون على المجد العالمي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لعشاق كرة القدم.
بالنسبة لأولئك المحظوظين الذين يخططون لحضور كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية هذا الصيف، يمكنهم الارتقاء بالتجربة إلى مستوى استثنائي عبر شراء باقات الضيافة أو التذاكر المتميزة.
دع GOAL يستعرض لك كافة الخيارات المتاحة لخدمات الضيافة في كأس العالم هذا الصيف، بما في ذلك أنواع الباقات، الأسعار، والمزيد.
متى ينطلق كأس العالم 2026؟
ستقام منافسات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.
سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.
كيفية الحصول على تذاكر ضيافة كأس العالم 2026
تتوفر تذاكر أو باقات الضيافة الرسمية لكأس العالم 2026 حصرياً من خلال منصة الضيافة التابعة للفيفا (FIFA) أو عبر "On Location"، المزود الرسمي لخدمات الضيافة للبطولة.
تختلف الباقات بناءً على مستوى الفخامة وعدد المباريات المشمولة، ويتضمن معظمها مقاعد ممتازة، مأكولات فاخرة، ودخولاً حصرياً إلى صالات الاستراحة الخاصة.
الباقات المتاحة هي كالتالي:
مباراة واحدة (Single Match)
- دور المجموعات: أي مباراة واحدة لمنتخب غير مستضيف (لا تشمل كندا، المكسيك، أو الولايات المتحدة).
- دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة المركز الثالث: أي مباراة واحدة.
- خيارات الضيافة: Pitchside Lounge، VIP، Trophy Lounge، Champions Club، FIFA Pavilion.
سلسلة الملاعب (Venue Series)
- شاهد كل مباراة تقام في الملعب الذي تختاره.
- تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب.
- تغطي كافة أيام المباريات والمراحل المؤهلة في ذلك الملعب.
- خيارات الضيافة: Pitchside Lounge، VIP، Trophy Lounge، Champions Club، FIFA Pavilion.
اتبع فريقي (Follow My Team)
- شاهد فريقك في جميع مباريات المرحلة الأولى، بغض النظر عن الموقع.
- تشمل جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة في دور الـ 32.
- متاحة لجميع أيام المباريات والمواقع.
- باقة "اتبع فريقي" غير متاحة حالياً لمنتخبات الدول المستضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة).
- خيارات الضيافة: FIFA Pavilion.
كما تتوفر الأجنحة الخاصة (Private Suites) والوصول البلاتيني (Platinum Access) للمجموعات الشركات أو الشخصيات الهامة التي تبحث عن أكثر الخيارات حصرية.
ما هي أسعار تذاكر ضيافة كأس العالم 2026؟
تختلف أسعار تذاكر الضيافة الرسمية لكأس العالم 2026 بشكل كبير حسب الفئة، الباقة، والملعب. تقديرات الأسعار هي كالتالي:
- مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار أمريكي / للشخص الواحد.
- سلسلة الملاعب: تبدأ من 8,275 دولار أمريكي / للشخص الواحد.
- اتبع فريقي: تبدأ من 6,750 دولار أمريكي / للشخص الواحد.
- الأجنحة والمقصورات الخاصة: تبدأ أجنحة المباراة الواحدة من حوالي 43,200 دولار أمريكي، بينما تتجاوز المقصورات الخاصة الكاملة للمجموعات (عادة 6-12 شخصاً) لسلسلة مباريات في ملعب واحد حاجز الـ 100,000 دولار أمريكي.
تذكر دائماً متابعة موقع الفيفا للحصول على معلومات إضافية، وأيضاً المواقع الثانوية الموثوقة مثلStubHub لمعرفة مدى توفر التذاكر والباقات الحالية.
ما هو جدول مباريات كأس العالم 2026 حسب الملاعب؟
|المدينة والملعب
|التاريخ
|المباراة (بالتوقيت المحلي)
|التذاكر
|تورونتو، كندا
(ملعب BMO Field)
|12 يونيو
|المجموعة B: كندا ضد البوسنة والهرسك (3 مساءً)
|التذاكر
|17 يونيو
|المجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً)
|التذاكر
|20 يونيو
|المجموعة E: ألمانيا ضد ساحل العاج (4 مساءً)
|التذاكر
|22 يونيو
|المجموعة I: النرويج ضد السنغال (8 مساءً)
|التذاكر
|23 يونيو
|المجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً)
|التذاكر
|26 يونيو
|المجموعة I: السنغال ضد الفائز من الملحق 2 (3 مساءً)
|التذاكر
|2 يوليو
|دور الـ 32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً)
|التذاكر
|فانكوفر، كندا
(ملعب BC Place)
|13 يونيو
|المجموعة D: أستراليا ضد تركيا (9 مساءً)
|التذاكر
|18 يونيو
|المجموعة B: كندا ضد قطر (3 مساءً)
|التذاكر
|21 يونيو
|المجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً)
|التذاكر
|24 يونيو
|المجموعة B: سويسرا ضد كندا (12 مساءً)
|التذاكر
|26 يونيو
|المجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً)
|التذاكر
|2 يوليو
|دور الـ 32: متصدر المجموعة B ضد ثالث المجموعة E/F/G/I/J (8 مساءً)
|التذاكر
|7 يوليو
|دور الـ 16: فائز مباراة 85 ضد فائز مباراة 87 (1 مساءً)
|التذاكر
|غوادالاخارا، المكسيك
(ملعب Estadio Akron)
|11 يونيو
|المجموعة A: كوريا الجنوبية ضد التشيك (8 مساءً)
|التذاكر
|18 يونيو
|المجموعة A: المكسيك ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً)
|التذاكر
|23 يونيو
|المجموعة K: كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية (8 مساءً)
|التذاكر
|26 يونيو
|المجموعة H: أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً)
|التذاكر
|29 يونيو
|دور الـ 32: متصدر المجموعة F ضد وصيف المجموعة C (7 مساءً)
|التذاكر
|مكسيكو سيتي، المكسيك
(ملعب Estadio Banorte)
|11 يونيو
|المجموعة A: المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1 مساءً)
|التذاكر
|17 يونيو
|المجموعة K: أوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً)
|التذاكر
|24 يونيو
|المجموعة A: التشيك ضد المكسيك (7 مساءً)
|التذاكر
|30 يونيو
|دور الـ 32: متصدر المجموعة A ضد ثالث المجموعة C/E/F/H/I (7 مساءً)
|التذاكر
|5 يوليو
|دور الـ 16: فائز مباراة 79 ضد فائز مباراة 80 (6 مساءً)
|التذاكر
|لوس أنجلوس، الولايات المتحدة
(ملعب SoFi)
|12 يونيو
|المجموعة D: الولايات المتحدة ضد باراغواي (6 مساءً)
|التذاكر
|15 يونيو
|المجموعة G: إيران ضد نيوزيلندا (6 مساءً)
|التذاكر
|18 يونيو
|المجموعة B: سويسرا ضد البوسنة والهرسك (12 مساءً)
|التذاكر
|21 يونيو
|المجموعة G: بلجيكا ضد إيران (12 مساءً)
|التذاكر
|25 يونيو
|المجموعة D: تركيا ضد الولايات المتحدة (7 مساءً)
|التذاكر
|28 يونيو
|دور الـ 32: وصيف المجموعة A ضد وصيف المجموعة B (12 مساءً)
|التذاكر
|2 يوليو
|دور الـ 32: متصدر المجموعة H ضد وصيف المجموعة J (12 مساءً)
|التذاكر
|10 يوليو
|ربع النهائي: فائز مباراة 93 ضد فائز مباراة 94 (12 مساءً)
|التذاكر