نيدفيد: رونالدو أراد اللعب أمام ميلان

بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس يؤكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب البيانكونيري أراد المشاركة أمام ميلان رغم عدم اكتمال شفائه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد بافيل نيدفيد نجم فريق يوفنتوس التاريخي والنائب الحالي لرئيس النادي بما قدمه كريستيانو رونالدو للبيانكونيري منذ انضمامه في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها نيدفيد وأكد خلالها أن رونالدو أراد المشاركة أمام ميلان لكن كان عليهم إيقافه من أجل الحفاظ عليه.

أليجري يكشف موقف رونالدو من لقاء أياكس ولا يهمه مكان الفوز بالدوريhttps://t.co/94eFAPUluq — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٦ أبريل ٢٠١٩

وقال نيدفيد: "كريستيانو رونالدو دومًا يريد أن يلعب ويتواجد من أجل مساعدة الفريق في كل مناسبة ممكنة، وفي الوقت الحالي يقوم بكل شيء من أجل اللعب أمام أياكس".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا هي بطولته المفضلة لكننا لن نستعجل في عودته، لو كان الأمر بيده لكان قد لعب مباراة ميلان، لكن كان علينا أن نوقفه".

فيراتي: نيمار بنفس أهمية رونالدو وميسي بالنسبة لنا

وأكمل: "رونالدو دومًا يشعر أنه جاهز في المباريات الهامة، ونحن نتطلع لمشاهدته خلال مباراة يوم الأربعاء القادم في أمستردام ضد أياكس".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة وتغيب عن المباريات التي تلتها مع يوفنتوس.