بافيتيمبي جوميس.. عندما يتحول الديك الفرنسي إلى أسد يهز زئيره الملاعب

جوميس يتم عامه الـ34

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل اليوم عيد ميلاد الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي الـ34، وسط تألقه بقميص الزعيم وهدافهم الموسم الماضي.

جوميس انضم للهلال الموسم الماضي وقادهم للكثير من الانتصارات، حتى أنهى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هداف الفريق برصيد 21 هدفًا.

صاحب الـ34 من أصل سنغالي وذو جنسية فرنسية، بدأ حياته الكروية في فريق سانت إيتيان للشباب حتى صعد إلى الفريق الأول موسم 2003 – 2004.

وانتقل جوميس من سانت إيتيان إلى ترويس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ومن بعدها انتقل إلى أوليمبيك ليون بصفة نهائية واستمر معهم منذ موسم 2009 – 2010 حتى 2014 – 2015 قبل أن ينتقل إلى سوانزي سيتي الإنجليزي.

عاد الديك الفرنسي مرة أخرى إلى منشأه من بوابة مارسيليا على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل نهائيًا إلى جالطة سراي التركي موسم 2017 – 2018، حتى استقر في الهلال السعودي منذ الموسم الماضي.

احتفال الأسد، قام جوميس بتنفيذ هذا الاحتفال مكررًا ما فعله ساليف كيتا لاعب سانت إيتيان الذي سجل 4 أهداف أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي عام 2000 وهو من بدأ هذا الأمر.

ومن وقت ما انضم للهلال الموسم الماضي، أطلق عليه لقب الأسد ليتحول جوميس من ديكًا فرنسيًا إلى أسد يهز زئيره ملاعب كرة القدم.

جوميز شارك مع الهلال السعودي الموسم الماضي في جميع البطولات بـ38 لقاء نجح في إخراز 28 هدفًا وصنع 6 آخرين وقدم أداءًا مبهرًا.