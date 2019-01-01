جوميس: أبها فاجئنا ويكفيني فخرًا ارتداء شعار الهلال

بافيتيمبي جوميس يتحدث عن الانتصار على أبها

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على أن فريق أبها فاجئ لاعبي الزعيم، خلال مباراة اليوم.

الهلال حقق الفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جوميس قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "واجهنا فريق فاجئنا اليوم، واستطاع أن يسجل في مرمانا، وأدخلنا بعض التغييرات على التشكيل في مباراة اليوم، وأمامنا عمل كبير".

غوميز - لاعب فريق #الهلال : فريق أبها فاجئنا اليوم و استطاع أن يسجل في مرمانا ، و الأهم عندي هو ارتداء شعار الهلال و التسجيل.#الهلال_أبها#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/uLCwyFk3An — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019

المهاجم الفرنسي تابع: "عرفت أني أحمي الكرة بجسدي في الهدف الأول، لأنني لعبت ضد لاعبين من شمال إفريقيا، في الدوري الفرنسي، وأبها يمتلك بعض اللاعبين منهم".

واختتم جوميس تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لي الفخر أنني أرتدي شعار الهلال، وأريد تقديم أداء عال وتسجيل الأهداف وقيادة الفريق للانتصارات".

جوميس تمكن من تسجيل هدفين، عندما كان الهلال متأخرًا بهدف دون رد في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى تحقيق انتصارًا مهم.