بافيتمبي جوميس يعلن عودته للسعودية من جديد

أعلن الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي السابق وجلطة سراي التركي الحالي، عودته من جديد إلى المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ.

الأسد الفرنسي اختتم مؤخرًا موسمه مع الأحمر والأصفر، محتلًا المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، ليغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي.

لماذا يعود جوميس للسعودية؟

الفرنسي فاجأ الجميع بتغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا زيارته للرياض.

وكتب جوميس: "سعيد للغاية بالعودة للرياض، فرصة لزيارة أحبائي ومن أظهروا احترامهم ومحبتهم لي، لا يسعني إلا أن أكون ممتنًا".

تبدو زيارة مهاجم الزعيم الأسبق للعاصمة السعودية هي زيارة ترفيهية، بعد نهاية موسمه بالدوري التركي، فلم يفصح في التغريدة عن أسباب أخرى لقدومه للمملكة.

Very happy to be back at Riyadh 🇸🇦



The opportunity to visit loved ones.

They showed me respect and love.



I can only be grateful.

🤲🏿❤️ pic.twitter.com/Am17hz26MQ — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) May 24, 2022

نهاية بفسخ التعاقد:

صاحب الـ36 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2018، قادمًا من جلطة سراي، قبل أن يعود للأخير من جديد في يناير 2022.

في الميركاتو الشتوي الماضي قام الهلال بفسخ تعاقد جوميس بالتراضي بين الطرفين، قبل ستة أشهر من نهاية العقد، في ظل عدم الحاجة لخدماته مع قلة معدله التهديفي واكتمال عدد الأجانب بالفريق.

شارك بافيتمبي في 147 مباراة بمختلف البطولات بالقميص الأزرق، سجل خلالها 107 هدفًا، وصنع 16 آخرين.

على مستوى البطولات، حقق اللاعب مع الهلال لقبي دوري سعودي، ولقبي دوري أبطال آسيا، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب كأس السوبر المحلي.

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