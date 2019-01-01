بافارد: الجمهور كرهني بعد الانضمام لبايرن ميونخ وأنتظر لوكاس وتوفان

تعرف على تصريحات بافارد حول انضمامه لبايرن ميونخ واحتمالية انضمام لوكاس وتوفان للبافاري

تحدث بينجامين بافارد، لاعب شتوتجارت، حول علاقته مع الجمهور بعد الانضمام لبايرن ميونخ ورغبته في انضمام لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، وفلوران توفان من مارسيليا للبافاري.

بافارد انضم إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون يورو على أنّ يرتدي قميص البافاري بداية من الموسم المقبل.

وقال بافارد في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "بعض الجمهور لا يتفهم رحيلي لبايرن ميونخ لأنهّم يتعاملوا معه على أنّه العدو ولذلك كانوا غاضبين مني، ولكنها فرصة عظيمة الالتحاق بأفضل فريق في البوندسليجا وأحد البارزين حول العالم".

وتابع: "أحاول دائمًا أن أثبت نفسي وإمكانياتي للجميع وعندما أتعرض للانتقادات أفضل أن يكون ردي في الملعب من خلال تحسن مستواي".

بافارد تمنى انضمام لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد ومزاملته من جديد بعد كأس العالم، مشيرًا إلى أنّ لاعب الروخي بلانكوس لديه إمكانيات مذهلة.

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وأردف: "فلوران توفان صديق مقرب ولا أعرف إن كان سينضم إلى بايرن ميونخ من عدمه، لكن لو طلب أخد رأيي فهو لاعب رائع".

واختتم: "أنا تحت أوامر مدرب فرنسا - ديديه ديشمان - لو طلب مني اللعب في مركز قلب الدفاع سأفعل لو طلب شيء آخر سوف أقوم بذلك. سوف أفعل كل شيء لأضمن التواجد في المنتخب بمعسكر مارس".

بافارد سجل هدفًا في كأس العالم بروسيا العام الماضي والتي حققها الديوك للمرة الثانية بعد غياب 20 عامًا.