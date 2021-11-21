بأغنية عبد الحليم حافظ .. تعليق مثير على ترتيب الدوري السعودي
أطلق الإعلامي الرياضي محمد البكيري تعليقًا مثيرًا، على ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية الجولة الثانية عشر ضمن منافسات البطولة.
ويتصدر فريق نادي ضمك ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، ويأتي بعده الاتحاد ثانيًا بـ23 نقطة من 11 مباراة، ثم الشباب ثالثًا بـ22 نقطة من 12 مباراة، ثم الهلال رابعًا بـ19 نقطة من 9 مباريات فقط.
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ونشر البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلق خلالها على ترتيب الدوري السعودي، بعد نتائج الجولة 12.
وجاء نص تغريدة البكيري كالآتي: "جدول الترتيب بعد نتائج الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: اللي شبكنا يخلصنا".
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وجملة "اللي شبكنا يخلصنا" هي مقتبسة من الأغنية الشهيرة جانا الهوى التي كان يغنيها المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، واستخدمها البكيري للتعبير عن حال الدوري السعودي حاليًا.
الأهلي يحتل المركز السابع بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 12 مباريات، وأما عن النصر فيحتل المركز التاسع بالترتيب برصيد 14 نقطة.