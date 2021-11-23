باعترافات وليد الفراج والاتحاد الآسيوي .. "الاتحاد الوحيد المتوج بلقبي آسيا"

سواء توج نادي الهلال السعودي الليلة بطلًا لدوري أبطال آسيا أم لا، فلا صوت سيعلو فوق كم عدد بطولات الزعيم من البطولة القارية، وستبدأ المشاجرات بينه وبين جماهير الأندية المنافسة، وتحديدًا الاتحاد.

الزعيم في النهائي للمرة السابعة:

الزعيم يلتقي اليوم الثلاثاء، ببوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري الأبطال.

هذه هي المرة السابعة التي يصل بها الأزرق للنهائي، وتوج من قبل ثلاث مرات باللقب بالمسمى القديم والحديث، أعوام 1991 و1999 و2019.

أما الفريق الكوري الجنوبي فوصل للنهائي ثلاث مرات من قبل، توج في جميعها باللقب، أعوام 1996 و1997 و2009.

"الاتحاد الوحيد الذي حصل على اللقب مرتين"

الإعلاميان تركي الحربي وعدنان جستنيه قادا حملة لتذكير الهلاليين باعترافات قديمة للإعلامي وليد الفراج، والحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر "تويتر"، يؤكدان بها أن الهلال في رصيده بطولة وحيدة من دوري الأبطال.

جستنيه في البداية، نشر تغريدة لحساب دوري أبطال آسيا بالعربي، تم نشرها في 16 سبتمبر 2014، كُتب بها: "نادي الاتحاد السعودي هو الوحيد الفائز بدوري أبطال آسيا مرتين (عامي 2004 و2005). هل يكررها العين؟".

وكتب جستنيه معلقًا: "هذا الدليل القاطع نترك ل"هواة"التحريف والتاليف والعلاقات الخاصة ممارسة الكذب ع التاريخ وع الحقيقة.

"مايكتب بعد ذلك لن يجدي ولن يغير من معلومة دونت ومعترف بها من الاتحاد الاسيوي بأن نادي الاتحاد هوالنادي الوحيد الذي حقق دوري ابطال اسيا مرتين والهلال مرة واحدة كان يحلم بها منذ ٢٠سنة".

هذا الدليل القاطع نترك ل"هواة"التحريف والتاليف والعلاقات الخاصة ممارسة الكذب ع التاريخ وع الحقيقة

مايكتب بعد ذلك لن يجدي ولن يغير من معلومة دونت ومعترف بها من الاتحاد الاسيوي بأن نادي الاتحاد هوالنادي الوحيد الذي حقق دوري ابطال اسيا مرتين والهلال مرة واحدة كان يحلم بها منذ ٢٠سنة. https://t.co/gHrQ6VEWL8 — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) November 22, 2021

أما الحربي فنشر تغريدة من حساب دوري الأبطال باللغة الأنجليزية، تم نشرها في 24 نوفمبر 2019، وقتما توج الزعيم بطلًا لآسيا، كُتب بها: "وأخيرًا توج الهلال بلقبه الأول بعد طول انتظار".

#النهائي_الترفيهي

للتذكير 24 نوفمبر 2019

موقع الاتحاد الاسيوي الرسمي @TheAFCCL يغرد قائلاً ... 😎👇 pic.twitter.com/LzYYnPNUaB — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) November 22, 2021

ثم نشر تغريدة أخرى لوليد الفراج، كتبها في 26 أكتوبر 2014، إذ ذكر: "معلومة ليست جديدة: دوري أبطال آسيا لم يحققه للسعودية إلا نادي الاتحاد فقط .. الهلال والنصر والأهلي والشباب، ينتظرون نيل هذا الشرف يومًا ما".

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