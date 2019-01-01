باشاكشهير يتعادل مع ريزسبور بصعوبة في الدوري التركي

الدوري التركي يشهد صراع قوي على الصدارة بين باشاكشهير وجالطة سراي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل باشاكشهير مع نظيره ريزسبور، إيجابيًا بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري التركي الممتاز، التي أقيمت عصر اليوم.

يتبقى من الدوري التركي 5 جولات فقط ويسعى باشاكشهير للحفاظ على صدارة الدوري، حيث ينافسه جالطة سراي بـ59 نقطة في الوصافة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث لم يشكل أحداهما أي خطورة على مرمى الأخر، ولم يستغل أحد اللاعبين الفرص التي أتيحت لهم.

وتقدم الضيوف ريزسبور في الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق فيدات موريكي، ليضع أصحاب الأرض في مأزق ويهدده في صدارة الدوري التركي.

وفي الدقيقة 95 من عمر اللقاء، في الوقت بدل الضائع، حصل باشاكشهير على ركلة جزاء سددها إيدين فيسكا بنجاح لينتزع نقطة لفريقه في صدارة الدوري.

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وارتفع رصيد باشاكشهير في الصدارة إلى 62 من 29 جولة، بينما أصبح رصيد ريزسبور في المركز السابع برصيد 38 نقطة.