باسم مرسي يقدم شكوى ضد التوأم

أزمة كبيرة بين باسم مرسي وحسام حسن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام باسم مرسي، مهاجم سموحة السكندري المعار من الزمالك، بتقديم شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم، بلجنة شئون اللاعبين ومنطقة الإسكندرية.

وكان باسم مرسي قد دخل في خلافات مع حسام حسن وأخيه إبراهيم، الجهاز الفني لسموحة السكندري، قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري.

وأوضح مرسي سبب تقديم الشكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الإسكندرية، ضد التوأم بسبب الخلافات الواقعة بينهما مؤخرًا.

وأكد اللاعب أنه جاء للمشاركة في تدريبات فريق سموحة ولكن الجهاز الفني منعه من دخول المران مثل باقي اللاعبين خلال تدريب أمس.

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وكان مرسي قد وقع في أزمة مع التوأم عقب مباراة وادي دجلة والتي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، بسبب قيام التوأم بإهانة اللاعبين.