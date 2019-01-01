باسم مرسي مطلوب في الإسماعيلي وشيكابالا يوافق على الرحيل إلى المقاصة

باسم قد عاد للزمالك عقب نهاية فترة الإعارة لنادي سموحة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تلقي باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك المعار إلى سموحة عرضًا للانتقال إلى صفوف نادي الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

التقارير المصرية أشارت إلى أن اللاعب ينتظر تحديد موقفه من قبل إدارة نادي الزمالك لتحديد مصيره مع الفريق سواء الرحيل أو الاستمرار.

وكان باسم قد عاد للزمالك عقب نهاية فترة الإعارة لنادي سموحة التي انتهت بأزمة مع احسام حسن المدير الفني للفريق السكندري.

وفي سياق أخر، كشفت تقارير عن موافقة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادي الزمالك، على شرط إدارة للموافقة على إعارته إلى صفوف نادي مصر المقاصة.

الزمالك طالب شيكابالا بتمديد عقده لمدة موسم إضافي مع الفريق، حيث سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، وهو ما رحب به الفهد الأسمر.

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ورغم أن المصري والإسماعيلي يتنافسان مع المقاصة على ضم شيكابالا، إلا أن الأخير يميل لتفضيل الانضمام للفريق الفيومي في ظل تواجد أحمد حسام ميدو كمدير فني للمقاصة.