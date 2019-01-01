باسم مرسي لـ "مصطفى محمد": تعلم مما حدث معي

باسم مرسي يوجه نصيحة مهمة إلى مصطفى محمد.

حرص باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، المعار لصفوف الإنتاج الحربي، على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، بعد الانتقادات التي طالته الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية، توجيه انتقادات إلى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، بسبب غيابه عن التهديف لأكثر من مباراة متتالية.

باسم مرسي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "يجب على مصطفى محمد التركيز وعدم الاهتمام بالانتقادات التي توجه له حاليًا".

مهاجم الإنتاج الحربي تابع: "على مصطفى محمد بذل مجهودًا كبيرًا، والتعلم مما حدث معي، فيجب عليه ألا يهتم بالانتقادات".

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وواصل: "أطلب من مصطفى محمد أن (يسد ودانه)، الآن لدي نوع من الخبرة وعدم التركيز مع أي انتقادات توجه لي".

واختتم باسم مرسي تصريحاته قائلًا: "عليّ أن أقدم موسمًا جيدًا، لإثبات أحقيتي بالعودة إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

ويلعب باسم مرسي في صفوف الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل تراجع مستواه المعهود خلال الفترة الماضية.