باسم مرسي يشكو التوأم في الفيفا

استمرار أزمة خلافات باسم مرسي مع التوأم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم باسم مرسي، مهاجم الزمالك المعار لسموحة السكندري، بشكوى رسمية ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت أزمة قد نشبت بين باسم مرسي والجهاز الفني لسموحة مؤخرًا، بسبب منعه من أداء التدريبات وهو ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة أساسيًا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن اللاعب أرسل شكوى رسمية اليوم الأحد، يتهم الثنائي بالتعدي عليه بألفاظ خارجة أمام زملائه.

وأضاف أنه تم منعه من خوض تدريبات الفريق الجماعية، وذكر أنه تقدم بشكوى في منطقة إسكندرية في أبريل الماضي ضد الجهاز الفني وأخرى للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويقضي باسم مرسي فترة إعارة من الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، حتى نهايته ولم يشارك بالشكل الفعّال منذ انتقاله للنادي السكندري.

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ومن المفترض أن يحسم الزمالك موقف باسم مرسي خلال الفترة المقبلة إما استمرار الاستبعاد أو إعادته مرة أخرى للفريق.