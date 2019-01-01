باسم قاسم لجول: التركيز على إيران قد يكلف العراق الهزيمة أمام اليمن

باسم قاسم مدرب منتخب العراق السابق يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

المدرب الذي حقق لقب الدوري الأول في تاريخ نادي دهوك العراقي، والحاصل على جائزة ثاني أفضل مدرب في آسيا لعام 2018 على إثر قيادته لنادي القوة الجوية نحو لقب كأس الاتحاد الأسيوي الثالث على التوالي، وقائد رحلة أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم الأخيرة، إنه باسم قاسم المدرب العراقي الكبير والمدير الفني الحالي لنادي القوة الجوية. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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جول دوت كوم أجرى حوارًا مع مدرب منتخب العراق سابقًا والمدير الفني لنادي القوة الجوية حاليًا باسم قاسم للحديث عن حظوظ منتخب العراق في كأس أمم آسيا، وكذلك رأيه في أداء المنتخب في المباراة الأولى أمام فيتنام.

باسم قاسم قال لجول: "كنت أتوقع أن يظهر المنتخب بشكل أفضل مما ظهر عليه في المباراة الأولى أمام فيتنام، حيث أننا رغم تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة لكن كان الإرباك واضحًا من حيث المستوى، وأعتقد أن المدرب سيريتشيكو كانانيتس لم يكن موفقًا في إدارة المباراة الأولى"

وحققت العراق انتصارًا دراماتيكيًا في مباراتها الأولى أمام فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتحصد ثلاثة نقاط هامة في بداية مشوارها في بطولة كأس أمم آسيا.

وبخصوص مشوار المنتخب العراقي في البطولة قال: "أعتقد أنه إذا ما أردنا الذهاب بعيدًا في هذه البطولة فعلينا التركيز بشكل أكبر في المواجهات القادمة، لأنني لا أعتقد أن المواجهتين القادمتين سيمران بسهولة"

وكانت إيران قد انتزعت صدارة المجموعة بعدما حققت الفوز على منتخب اليمن بخمسة أهداف نظيفة، ولكن ذلك لم يمنع المدرب العراقي الكبير من إبداء قلقه بخصوص مواجهة أسود الرافدين أمام المنتخب اليمني.

وأضاف مدرب القوة الجوية بخصوص المواجهتين المقبلتين في المجموعة: "لا يمكن أن نفكر في مباراة إيران قبل مواجهة اليمن، فأنا قلق على المنتخب من مواجهة المنتخب اليمني التي لا أراها سهلة على الإطلاق، وفي حال تعرضنا لأي نتيجة إيجابية فإن مواجهة إيران ستكون صعبة بشكل كبير، كما سيشكل الأمر إحراجًا لنا"

وكان باسم قد حصد بطولة كأس الاتحاد الأسيوي خلال العام الماضي مع نادي القوة الجوية، ليضيف إنجازًا جديدًا لكرة القدم العراقية بتحقيق هذا اللقب لثلاثة مرات متتالية، وبناء على ذلك حصد جائزة ثاني أفضل مدرب في آسيا لعام 2018 التي استلمها في الحفل السنوي المقام في سلطنة عمان.

مدرب القوة الجوية تابع عن فترته المقبلة: "الآن فريق القوة الجوية ضمن فرق الصدارة في الدوري العراقي، وسسعى من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات خلال هذه المرحلة التي أتفائل بشكل كبير بشأنها"

وكان باسم قاسم أحد المشاركين في بطولة كأس العالم 1986 في المكسيك، حيث لعب مباراة واحدة مع المنتخب العراقي في البطولة، وهو معروف بلقب الجنرال في الأوساط الإعلامية والرياضية في العراق.