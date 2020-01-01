باستخدام نجمه المنبوذ.. مانشستر يونايتد يجهز عرضًا خياليًا لسانشو

مانشستر يونايتد يجد ضالته لخطف سانشو من ليفربول

بدأ مانشستر يونايتد خطواته الجادة من أجل التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند وأحد أهم محاور الصراع بين كبار أوروبا في الميركاتو جودون سانشو.

وكان سانشو قد ارتبط بأكثر من نادٍ خلال الفترة الحالية، ولكن بشكل أبرز جاء كل من ليفربول ومانشستر يونايتد ليتصدرا السباق من أجله.

وحول ذلك، من المقرر أن يقدم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز لبوروسيا دورتموند في صفقة تبادلية للحصول على خدمات سانشو.

المزيد من الفرق

ويأمل الشياطين الحمر أن يؤدي العرض إلى موافقة بوروسيا دورتموند على خفض السعر المطلوب، والتخلص من راتب النجم التشيلي المرتفع.

وتم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر عن رغبة سانشيز في العودة إلى تشيلي لإنهاء كابوس أولد ترافورد، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

ورغم أن المبلغ المالي للعرض الذي يجهزه مانشستر يونايتد لم يعلن بعد وفقًا للمصادر، ولكن الراتب الذي يريد النادي استقطاب النجم الشاب به سيصل إلى 500 ألف باوند إسبوعيًا.

أخبار الانتقالات: نجم ليفربول مطلوب في نيوكاسل وبوجبا لن يعود ليوفنتوس

وسجل سانشو 14 هدفًا ومنح زملاءه 17 تمريرة حاسمة خلال مباريات الدوري الألماني هذا الموسم، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في دوري الأبطال.