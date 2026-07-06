بازومانا توريه على خطى قدوس.. طريق إسكندنافيا السري يمنح نيوكاسل صفقة إيفوارية ذهبية!

أكمل بازومانا توريه انتقاله بقيمة 50 مليون يورو إلى نيوكاسل يونايتد. ويُعد اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا أحدث قصة نجاح في سلسلة طويلة من المواهب الإفريقية التي اتخذت من الدول الإسكندنافية نقطة انطلاق نحو القمة. وفي هذه النسخة من سلسلة "جواهر خفية" (Hidden Gems)، يلقي موقع "جول" نظرة عن كثب على رحلته.

بحلول الوقت الحالي، أصبح هذا المسار راسخًا للعديد من ألمع لاعبي كرة القدم الشباب في إفريقيا: التطور في الوطن، ثم الانتقال إلى إسكندنافيا، وكسب انتقال الأحلام إلى أحد أكبر الدوريات في أوروبا. ولعل المثال الأشهر على ذلك هو نادي نوردشيلاند.

استحوذت أكاديمية "رايت تو دريم"، وهي واحدة من أنجح أكاديميات كرة القدم في إفريقيا، على النادي الدنماركي في عام 2015. وقد نجحت الأكاديمية، التي تتخذ من جانا مقراً رئيسياً لها، في تقديم مواهب من النخبة عاماً تلو الآخر.

لاعبون مثل إبراهيم صادق (ألكمار)، وإبراهيم عثمان (لاعب فينورد السابق)، وأدامو ناجالو (بي إس في)؛ جميعهم مروا عبر بوابة "رايت تو دريم" قبل أن يتركوا بصمتهم مع نوردشيلاند.

وثم تأتي قصة النجاح الأكبر للأكاديمية: محمد قدوس. الجناح الجاني انتقل من "رايت تو دريم" إلى أياكس، قبل أن يحظى بانتقالات ضخمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى وست هام يونايتد ولاحقًا إلى توتنهام هوتسبير، ليدر رسوم انتقال تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو.

وهؤلاء أبعد ما يكونون عن كونهم الأمثلة الوحيدة؛ فقد بدأ كل من سيمون أدينجرا (سندرلاند)، وكمال الدين سليمانا (أتالانتا)، وإرنست نواماه (أولمبيك ليون) رحلاتهم أيضاً في "رايت تو دريم". والموجة التالية قادمة بالفعل، حيث يُتوقع أن يحظى كل من برينس أمواكو جونيور (19 عاماً) ولاعب الوسط كاليب ييرينكي - الذي أصبح مؤخراً أصغر هداف لجانا في تاريخ كأس العالم بعمر 20 عاماً - بانتقالات كبرى.

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لكن نوردشيلاند ليس النادي الإسكندنافي الوحيد الذي يكتشف المواهب الإفريقية. فقد حقق يانكوبا مينتيه انطلاقته القوية مع فريق أودنسه الدنماركي قبل الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، مدعوماً بفترة إعارة ناجحة مع فينورد ساعدته في كسب انتقال كبير آخر في البريميرليج.

وهذا العام، أصبح الدوري السويدي (أولسفينسكان) أحدث البطولات المستفيدة من خط أنابيب المواهب الإفريقية.

فقد حطم النجم النيجيري الصاعد زادوك يوهانا الرقم القياسي للانتقالات الصادرة في السويد عندما تمت صفقته التي بلغت قيمتها 28 مليون يورو إلى برايتون آند هوف ألبيون رسمياً في الأول من يوليو.

وهذا يعني أن بازومانا توريه، الذي خطف الأضواء لفترة وجيزة، يحتل الآن المركز الخامس في قائمة أغلى الانتقالات الصادرة في تاريخ الدوري السويدي.

قبل عام واحد فقط، غادر اللاعب الإيفواري صفوف هاماربي لينضم إلى تي إس جي هوفنهايم في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو. وقد أثبتت الأيام أنها كانت صفقة رابحة للغاية للنادي الألماني، الذي باعه الآن بعد موسم واحد فقط مقابل 50 مليون يورو.

نجح نيوكاسل يونايتد في الفوز بحرب المزايدات، ويرى فريق "الماجبيز" - الذي فقد خدمات أنتوني جوردون لصالح برشلونة وساندرو تونالي لصالح توتنهام - أن وصول توريه بمثابة تعويض مثالي.

وهذا أمر منطقي تماماً: لقد كان توريه أحد أبرز النجوم الصاعدين في الدوري الألماني الموسم الماضي. وإلى جانب مواطنه الإيفواري يان ديوماندي، جذب اللاعب اهتمام قائمة طويلة من أكبر أندية أوروبا.

وعلى غرار مواطنه أوديلون كوسونو (أتالانتا)، بدأ توريه مسيرته في أنجح أندية كوت ديفوار، أسيك ميموزا. ومن أبيدجان، انتقل كلا اللاعبين إلى السويد، حيث استقبلهما نادي هاماربي بأذرع مفتوحة.

في نهاية المطاف، كسب كوسونو انتقالات متتالية إلى كلوب بروج، وباير ليفركوزن، وأتالانتا.

بينما قاد المسار توريه إلى هوفنهايم. وقد أطلقت عليه الجماهير في الدوري الألماني بالفعل لقب "البرق الإيفواري"، ومن السهل فهم السبب. فأنت لا تحتاج لأن تكون محللاً كروياً لتلاحظ أن توريه سريع بشكل لا يُصدق؛ ففي الموسم الماضي، صُنف ضمن أسرع اللاعبين في ألمانيا.

يقول توريه: "يخبرني الكثيرون أنني سريع جداً، وبالتأكيد هذه واحدة من أعظم صفاتي. لكن نعم، أعتقد أنني 'برق' الفريق. لو لم أدخل عالم كرة القدم، لكنت اتجهت لألعاب القوى. كنت سأصبح عداءً، تماماً مثل يوسين بولت".

طوّر توريه هذه السرعة على شواطئ كوت ديفوار. وعن ذلك يقول: "في وطني، عملت كثيراً على تطوير سرعتي. كنت أركض دائماً على الرمال، وهو أمر أصعب بكثير من الركض على العشب، ولقد ساعدني ذلك بشكل هائل. عندما كنت أصغر سناً، كان هناك لاعبون أسرع مني - لكنني لحقت بهم حرفياً".

ومع ذلك، فهو يدرك أن السرعة وحدها لا تكفي. يضيف: "بالطبع سرعتي تساعدني، لكن كرة القدم أكبر من ذلك بكثير. ما زلت بحاجة إلى تحسين ما يأتي بعد الركض السريع - سواء كانت التمريرة أو العرضية أو الإنهاء. يجب أن يتم كل شيء بأقصى سرعة".

هذا النقد الذاتي مفهوم ومبرر، لكن أرقام توريه مثيرة للإعجاب بالفعل. في الموسم الماضي، سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً خمسة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني - وهو مردود مذهل لجناح في مقتبل العمر.

The Athletic

وعلى الرغم من بنيته النحيفة، يتمتع توريه بقوة بدنية أكبر مما يبدو عليه، ويمتلك قدرة استثنائية على الاحتفاظ بالكرة حتى عندما يبدو أنه على وشك فقدانها.

ووفقاً لصحيفة "ذا تلجراف"، أُعجب كشافو نيوكاسل بشكل خاص بلمسته الأولى للكرة، وسيطرته الدقيقة عليها، ومعدل عمله الذي لا يهدأ. "في هوفنهايم، يضغط بلا كلل وهو مستعد بالقدر ذاته للركض للخلف وأداء الواجبات الدفاعية".

بل إن تحليلاً أجرته شبكة "ذا أثلتيك" يصف توريه بأنه صورة طبق الأصل من يانكوبا مينتيه.

مما لا شك فيه أن خطوة الصعود لتلبية المتطلبات البدنية القاسية للدوري الإنجليزي الممتاز ستتطلب فترة من التكيف، لكن نيوكاسل يدفع المال من أجل الإمكانيات المستقبلية الواعدة بقدر ما يدفعه من أجل القدرات الحالية.

ومرة أخرى، أثمر الطريق من إفريقيا إلى إسكندنافيا وصولاً إلى صفقة ضخمة، عن قصة نجاح رائعة أخرى.