باريلا يحيي ذكرى الراحل أستوري بتكرار فعلته بقميص منتخب إيطاليا

باريلا أول لاعب لكالياري يسجل بقميص إيطاليا منذ دافيد أستوري في 2013

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح نيكولو باريلا أول لاعب لكالياري يسجل هدفًا بمقيص منتخب إيطاليا منذ الراحل دافيد أستوري الذي فعل ذلك في عام 2013.

وكان باريلا قد سجل هدف منتخب إيطاليا الأول في شباك منتخب فنلندا في المباراة التي تقام بينهما في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ولم يكتفِ باريلا بالهدف، بل نجح في تقديم أداء رائع في شوط المباراة الأول، ولكن الهدف جعله أول لاعب لكالياري يسجل هدفًا منذ 2013 بقميص الأتزوري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وسجل دافيد أستوري الذي توفى العام الماضي هدفه في 2013 في بطولة كأس العالم للقارات في البرازيل، في مواجهة أمام منتخب أوروجواي.

2013 - Prior to Nicolò #Barella, the last 's player to have scored for was Davide Astori (Confederations Cup 2013 v ). Talent.#ItalyFinland #EURO2020

— OptaPaolo (@OptaPaolo) ٢٣ مارس ٢٠١٩

ولم ينضم الكثير من اللاعبين من صفوف كالياري إلى منتخب إيطاليا منذ الفترة من 2013 وحتى الآن، مما جعل مهمة تسجيل لاعبي كالياري هدفًا بقميص المنتخب تبدو بعيدة المنال.

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يذكر أن نيكولو باريلا قد ارتبط بالعديد من المفاوضات مع إنتر ميلان، حيث من المحتمل أن ينتقل إلى النيراتزوري خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.