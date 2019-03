باريلا يحيي ذكرى الراحل أستوري بتكرار فعلته بقميص منتخب إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح نيكولو باريلا أول لاعب لكالياري يسجل هدفًا بمقيص منتخب إيطاليا منذ الراحل دافيد أستوري الذي فعل ذلك في عام 2013.

وكان باريلا قد سجل هدف منتخب إيطاليا الأول في شباك منتخب فنلندا في المباراة التي تقام بينهما في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ولم يكتفِ باريلا بالهدف، بل نجح في تقديم أداء رائع في شوط المباراة الأول، ولكن الهدف جعله أول لاعب لكالياري يسجل هدفًا منذ 2013 بقميص الأتزوري.

وسجل دافيد أستوري الذي توفى العام الماضي هدفه في 2013 في بطولة كأس العالم للقارات في البرازيل، في مواجهة أمام منتخب أوروجواي.

