الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

باريلا بعد انضمامه إلى إنتر: الحلم أصبح حقيقة

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باريلا يحقق حلمه بارتداء قميص إنتر

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم إنتر الجديد نيكولو باريلا إن الحلم أصبح حقيقة الآن في أول تصريح يدلي به بعد الانضمام رسميًا إلى النيراتزوري.

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وكان باريلا قد وصل إلى ميلانو أمس الخميس تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية وإعلانه لاعبًا لأفاعي إيطاليا.

وفي أول تصريح يدلي به، لم يخفِ باريلا مشاعره كمشجع للإنتر منذ طفولته، حيث صرح بأن حلمه الأكبر أصبح حقيقة الآن.

وأضاف: "متشوق لبدء الرحلة والعمل مع أنطونيو كونتي، إنه تحدٍ جديد وأتطلع إلى إثبات قدراتي فيه، فضلًا عن كون الأمر عاطفي بامتياز"

وحسب المصادر الصحفية فإن الصفقة ستكلف خزينة إنتر 45 مليون يورو، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إدارته مع نادي كالياري.

وستكون الصفقة بنظام الإعارة لعام مع إلزامية الشراء مقابل مبلغ التعاقد كاملًا حسب ما قالته سكاي إيطاليا، بينما قالت لاجازيتا ديلو سبورت إنها ستكون بنظام الإعارة لعام مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء للنيراتزوري مقابل 35 مليون يورو.

وسيمتد عقد باريلا مع إنتر لمدة 4 سنوات ينتهي في عام 2023، مقابل راتب سنوي يقدر بـ 2.5 مليون يورو سنويًا.

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يذكر أن باريلا كان مرشحًا للانضمام إلى روما أو باريس سان جيرمان، ولكنه اختار إنتر الذي يشجعه منذ أن كان طفلًا.

 

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