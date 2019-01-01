باريس ينضم لسباق التعاقد مع ندومبيلي

ليون يطلب 70 مليون جنيه إسترليني لبيعه

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول بقوة في سباق التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب وسط ليون.

ندومبيلي يعتبر من أبرز المواهب الفرنسية في الفترة الأخيرة، ويحظى بمتابعة كبيرة من معظم أندية أوروبا.

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توتنهام وريال مدريد ويوفنتوس، هما الثلاثي الأكثر اهتماماً بالحصول على خدماته هذا الصيف.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت رغبة باريس في اقتناص اللاعب من أنياب هذا الثلاثي.

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ليون وضع تقييمه للاعب صاحب الـ22 عاماً بـ71 مليوون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يمثل عائقاً للعديد من الأندية.

وهو ما يجعل باريس في وضعية مميزة لخطف الصفقة، ولكنه قد يحتاج للتخلي عن أحد نجومه، نظراً لقيود اللعب المالي النظيف.