باريس يفقد خدمات ماركينيوس لعشرة أيام

تعرف على إصابة ماركينيوس في مباراة باريس ونانت

تعرض ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، إلى إصابة قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة نانت في نصف نهائي كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان وصل إلى النهائي بعد الفوز على نانت بثلاثية نظيفة.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ البرازيلي يعاني من إصابة في الفخد الأيمن وسوف يبتعد عن الملاعب بنحو 10 أيام.

وأوضحت الصحيفة أنّ غياب اللاعب لن تكون أزمة كبيرة بالنسبة للفريق الباريسي الذي يستطيع حسم اللقب يوم الأحد المقبل حال انتصر على ستراسبورج وخسر ليل أمام ريمس.

وقد يلعب ماركينيوس أمام ليل يوم 14 أبريل والتي قد تشهد حسم لقب الدوري رسميًا حال لم يحسمه الفريق الباريسي قبل ذلك.

جدير بالذكر أنّ نيمار دا سيلفا عاد للتدريبات الجماعية مع سان جيرمان ولكن يتم التعامل مع بحذر ليكون جاهزًا مع البرازيل في كوبا أمريكا.