باريس يفقد خدمات ماركينيوس لعشرة أيام
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
تعرض ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، إلى إصابة قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة نانت في نصف نهائي كأس فرنسا.
باريس سان جيرمان وصل إلى النهائي بعد الفوز على نانت بثلاثية نظيفة.
وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ البرازيلي يعاني من إصابة في الفخد الأيمن وسوف يبتعد عن الملاعب بنحو 10 أيام.
وأوضحت الصحيفة أنّ غياب اللاعب لن تكون أزمة كبيرة بالنسبة للفريق الباريسي الذي يستطيع حسم اللقب يوم الأحد المقبل حال انتصر على ستراسبورج وخسر ليل أمام ريمس.
كيف.؟ .. لماذا.؟ 😂— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019
( 📸 : IG\oof_magazine) pic.twitter.com/SvDWbMV3ah
وقد يلعب ماركينيوس أمام ليل يوم 14 أبريل والتي قد تشهد حسم لقب الدوري رسميًا حال لم يحسمه الفريق الباريسي قبل ذلك.
جدير بالذكر أنّ نيمار دا سيلفا عاد للتدريبات الجماعية مع سان جيرمان ولكن يتم التعامل مع بحذر ليكون جاهزًا مع البرازيل في كوبا أمريكا.