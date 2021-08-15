باريس يفعل المستحيل .. ويقدم راتب نيمار لمبابي!

باريس لا يقبل "لا" من مبابي حتى الآن

تدخل قضية مبابي مراحلها الأخيرة، ولايزال باريس سان جيرمان متمسك بلاعبه، رغم رفض الفرنسي واصراره على الرحيل.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد انهالت بصافرات الاستهجان على كيليان مبابي فى مباراة ستراسبورج، التى أقيمت أمس، السبت، وانتهت بفوز نادى العاصمة الفرنسية 4-2 بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

كيف هو وضع مبابي الآن؟

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تضغط بكل قوتها بشأن مستقبل كيليان مبابي بينما لا يرد اللاعب سوى بالنفى.

فحسب الصحيفة، فإن باريس سان جيرمان حاول مجددًا تجديد عقد النجم الفرنسي منذ أسبوعين، وعرض عليه عقدًا مدته 6 سنوات وراتبًا مشابهًا لراتب نيمار، لكن لم يكن هناك اتفاق، ولا يزال رد مبابي صريحًا: "لا أريد التجديد".

كيف هو وضع باريس سان جيرمان الآن؟

يعلم بالفعل كلًا من الخليفي وبوتشيتينو من اللاعب أنه لا ينوي تمديد علاقته مع باريس سان جيرمان وأنه يريد الذهاب إلى ريال مدريد.

لكن لا يبدو أنهم على استعداد لفتح الباب أمامه للخروج الآن، فالضغط من جانب النادي الفرنسي يأتي من كل ناحية، والنادي لا يتوقف عن رمي العروض.

كما أن زملائه في غرفة الملابس يبذلون قصارى جهدهم لجعله يتجدد، من نيمار حتى الوافدين الجدد مثل راموس وميسي، الذين قالوا إنهم يريدون استمرار الفرنسي في المشروع.

كيف هو وضع ريال مدريد الآن؟

مدريد لا يجلس مكتوف اليدين هذا الصيف، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض، يشعر الفريق الملكي أن لديهم الخيارات المناسبة لإتمام الصفقة.

وينتظر النادي الإسباني أن يصل التوتر بين مبابي وباريس سان جيرمان إلى أقصى حد ثم يقدم عرض، حيث يرغب ريال مدريد أن تتم العملية بهدوء دون أعمال عدائية.

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