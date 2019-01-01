باريس يعود بمحاولة أخرى لضم فايجل

الصفقة ربما تصل قيمتها 25 مليون يورو

يستعد نادي باريس سان جيرمان للدخول في محاولة جديدة من أجل التعاقد مع الألماني جوليان فايجل.

باريس سبق وأن حاول ضم نجم بوروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي، لكنه اتجه في النهاية لضم الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت.

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صحيفة "فرانس فوتبول" أكدت سعي المدرب توماس توخيل لتدعيم وسط فريقه بلاعب آخر في الصيف.

ويريد توخيل ضم فايجل، حيث يعتبر من أشد المعجبين بقدراته، منذ فترة عملهما معاً في دورتموند.

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ويطمح النادي الفرنسي في استغلال غياب فايجل عن التشكيل الأساسي للمدرب لوسيان فافر هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال فايجل إلى باريس ما لا يزيد عن 25 مليون يورو.