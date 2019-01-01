باريس يعلن عن خسائر 14 مليون يورو فقط رغم شراء نيمار

أرقام جيدة للنادي الفرنسي بعد الصفقة التاريخية بضم المهاجم البرازيلي

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر تقريره السنوي حول الميزانية لعام 2018 الماضي.

ميزانية باريس شملت كل المدفوعات والأرباح التي حققها النادي خلال موسم 2017/2018، والذي شهد التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة.

الصفقة كانت الأغلى في التاريخ، حيث دفع باريس 222 مليون يورو لضم اللاعب، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

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رغم هذا المبلغ الضخم إلا أن باريس لم يحقق خسائر سوى 14 مليون فقط، فيما يخص حقوق الرعاية والحملات الدعائية.

ووصلت الميزانية من 108.1 مليون يورو إلى 94.1 مليون بتحقيق نسبة انخفاض 13%.

ومع توقيع عقد رعاية جديد الموسم القادم، من المتوقع أن يحصل باريس على مبلغ 60 مليون يورو بعد تعاقده مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة.

قيمة انتقال نيمار جاء توفيرها من أرباح مبيعات باريس، كما حقق النادي الفرنسي دخل كلي وصل إلى 540 مليون يورو.

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وصول نيمار تسبب في زيادة الحضور الجماهيري بملعب حديقة الأمراء، حيث حصل النادي على 61.2 مليون يورو من مبيعات التذاكر، بزايدة 16% عن العام السابق.

يذكر أن باريس الذي يتصدر حالياً المسابقة المحلية بالدوري الفرنسي، تلقى صدمة قوية مؤخراً بتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.