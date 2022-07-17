باريس يصارع برشلونة على موهبة أستون فيلا

برشلونة يفكر في المستقبل مع الحاضر

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية وجود منافسة محتملة بين فريق برشلونة ونادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع متوسط ميدان أستون فيلا الصاعد، كارني تشوكويميكا، في سوق الانتقالات الحالي.

ويتابع الفريق الكتالوني متوسط الميدان الإنجليزي الشاب منذ مدة لمعرفة وضعه من الخروج من الأراضي الإنجليزية وخطف تلك الموهبة سريعًا قبل الدخول في الصراعات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الميرور" فإن برشلونة لديه أولويات أخرى بالطبع، لكن هذا لن يوقفه عن المحاولة في التعاقد مع تشوكويميكا، كما أن الفريق الفرنسي قد دخل الآن في السباق للحصول على توقيع اللاعب.

حيث أن برشلونة يتابع كارني تشوكويميكا لعدة أشهر، وهو موهبة إنجليزية صاعدة بقوة ويبلغ من العمر 18 عامًا ويشارك مع أستون فيلا.

وتم التنسيق مع الإدارة الرياضة ودراسة انضمام لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي تحت 19 عامًا، والذي شارك بالفعل في 14 مباراة الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أعطي المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز الضوء الأخضر لإدارة برشلونة للتعاقد مع النجم الواعد، فيما أن جوردي كرويف هو من يتصدر عملية المتابعة والتفاوض بجانب ماتيو أليماني.

Aston Villa are now open to selling Carney Chukwuemeka - they have set an asking price around £20m for the player who’s in the last year of his contract. ⭐️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #AVFC



Barcelona lead the chase ahead of a host of European elite clubs, as revealed earlier this week ⤵️👀 https://t.co/qnDd39FtqL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

وينتهي عقد اللاعب في صيف عام 2023، مما يجعل إدارة برشلونة تضغط على أستون فيلا لشراء اللاعب الآن قبل الرحيل عنهم بالمجان في الموسم القادم، وأوضح الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن النادي الإنجليزي لا يمانع بيع لاعبه الواعد بمبلغ 20 مليون يورو هذا الصيف.

لكن هذا لا ينفي أن في الوقت الحالي برشلونة لديهم أولويات أخرى وأهم شيء هو التعاقد مع اللاعبين الجاهزين للعمل مع تشافي على الفور.

على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن فريق باريس سان جيرمان يحاول التفاوض مع وكيل اللاعب والاتفاق حول الشروط الخاصة في حال اختيار العاصمة الفرنسية كوجهة مقبلة له.

جدير بالذكر أن النادي الكتالوني قد تعاقد بالفعل مع فرانك كيسييه، وأندرياس كريستنسن، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، في سوق انتقالات قوي للغاية للبلوجرانا حتى الآن.

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