باريس يستعيد مبابي تمهيدًا للظهور الأول في الدوري

النجم الفرنسي غاب أمام كليرمون

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان من جديد، استعدادًا لتسجيل الظهور الأول له بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

مبابي غاب عن مواجهة باريس الأولى بالدوري يوم السبت الماضي أمام كليرمون بسبب الإصابة، ليفوت فوز فريقه بخماسية نظيفة تحت قيادة المدرب كريستوف جالتييه.

وجاء الغياب بسبب معاناة الجم الشاب من إصابة عضلية، ولكن وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن اللاعب تعافى بشكل كامل من أجل المشاركة ضد مونبيلييه يوم السبت القادم بالجولة الثانية من الدوري المحلي.

ومن جانبه كان جالتييه قد قال بعد الفوز على كليرمون:"كان لديه القليل من الخوف تجاه الإصابة لذلك لم نرغب في المخاطرة ببداية الموسم".

وأضاف:"لو كانت مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري لكان لعب مبابي بشكل طبيعي ولكن فضلنا تأجيل عودته".

وكان باريس قد استعد للموسم من دون مبابي، حيث غاب اللاعب عن لقاء كأس الأبطال ضد نانت، ليعتمد جالتييه على بابلو سارابيا بدلًا منه.

جدير بالذكر أن مبابي الذي ارتبط هذا الصيف بالرحيل إلى ريال مدريد قبل تجديد عقده حتى 2025، نجح في تسجيل 39 هدفًا وصنع 26 في 46 مباراة مع باريس الموسم الماضي.