باريس يدعو أبطال إطفاء كاتدرائية نوتردام لحضور مواجهة موناكو

خطوة طيبة من النادي الفرنسي تجاه هؤلاء الأبطال

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في لفتة إنسانية طيبة، تكريم كل من شاركوا في إطفاء حريق كاتدرائية نوتردام الأخير..

وكان حريق هائل شب مساء الاثنين الماضي في الكاتدرائية التي شيدت في القرن الثاني عشر، والتي تعتبر من أقدم الآثار التاريخية الفرنسية.

أليجري: انضمام رونالدو ليوفنتوس لا يضمن الفوز بدوري الأبطال

حوالي 500 رجل إطفاء كافحوا لساعات طويلة حتى تمكنوا من إخماد النيران في صباح الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وهو ما دفع باريس لتكريم كل من عمل على إطفاء الكاتدرائية، بحضور مباراته القادمة أمام موناكو بالدوري.

كريستيانو رونالدو يدرس العودة إلى ريال مدريد

المباراة تجمع بين الفريقين بعد غد الأحد، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي، والتي قد تحسم بشكل رسمي الفائز باللقب.

ويحتل باريس المركز الأول برصيد 81 نقطة، يليه ليل في المركز الثاني 64 نقطة فقط.