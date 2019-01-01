باريس يتمسك بشرطه الوحيد للسماح بانتقال نيمار لريال مدريد

شرط غير قابل للمناقشة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان لا تمانع فكرة انتقال البرازيلي المتمرد نيمار جونيور إلى ريال مدريد قبل غلق الميركاتو الصيفي، لكن بشرط واحد غير قابل للمناقشة.

وأكدت صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي، أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو، يبدو الآن أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى، للجلوس على طاولة المفاوضات مع مسؤولي الريال، للاتفاق على الصيغة النهائية لصفقة ساحر "الماراكانا".

وقالت الصحيفة استنادًا إلى مصدر داخل غرفة صناعة القرار في "حديقة الأمراء"، إن المسؤول البارز في بطل الليج1، يرفض التنازل عن شرطه الوحيد، وهو ضم مواطنه الآخر فينيسيوس بعقد دائم وليس على سبيل الإعارة كما اقترح النادي الإسباني في ثلاث مناسبات سابقة.

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وفي الختام، لفت التقرير أنه حال رفض ريال مدريد شرط ليوناردو، فبنسبة كبيرة سيبقى الوضع كما هو عليه إلى أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية، في إشارة واضحة إلى أن استغناء عملاق أوروبا عن صاحب الـ19 عامًا، هو السبيل الوحيد لإتمام الصفقة.