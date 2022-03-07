باريس يتسلح بنجوم ريال السابقين في موقعة مدريد

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دعمًا هائلًا قبل مواجهة الحسم أمام ريال مدريد الإسباني في إياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يحل ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء، من أجل محاولة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

وقبل يومين فقط على المباراة المرتقبة، استعاد باريس سان جيرمان لاعبيه المصابين تدريجيًا، حيث عاد لاعبان أساسيان حتى الآن من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.

من هم اللاعبين العائدين لتدريبات باريس؟

حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن تدريبات باريس سان جيرمان يوم الأحد شهدت تواجد المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني لياندرو باريديس.

حكيمي عاد إلى التدريبات بعد أن عانى من انزعاج في عضلات الفخذ، ولا ينبغي أن يواجه المغربي الدولي مشكلة للدخول في قائمة مباراة ريال مدريد.

لاعب ريال مدريد السابق تعرض للإصابة الأسبوع الماضي، وغاب عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ومن جانبه، تعافى لياندرو باريديس الذي لم يشارك في مواجهة نيس في الدوري الفرنسي يوم السبت كإجراء احترازي.

ما هو موقف راموس من مباراة ريال مدريد؟

فيما يخص المدافع الإسباني سيرخيو راموس، فالوضع مختلف تمامًا، لكن لا يمكن استبعاد دخول إلى قائمة باريس سان جيرمان.

راموس يواصل العمل على تعافيه بشكل فردي، ويمكن أن يدرجه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في قائمة المباراة لمجرد تزويد غرفة الملابس بالخبرة اللازمة في مثل هذا النوع من المباريات.

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