"باريس سيساعد ميسي ليصبح الأكثر تتويجًا بالألقاب في التاريخ"

عندما يفكر المشجعون في أكثر اللاعبين حصولًا على الألقاب في تاريخ كرة القدم، فإن هناك أسماءً معتادة تتبادر إلى الذهن، مثل داني ألفيش وليونيل ميسي وأندريس إنييستا.

إلا أن هناك شخصًا يتم التغاضي عنه غالبًا، وهو البرازيلي ماكسويل، الذي شهدت مسيرة عادة لطيفة للغاية بالتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب.

ويتضح ذلك من حقيقة أنه لعب في صفوف إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة الأكثر نجاحًا في تاريخ كل منها.

وفي المجمل، فاز ماكسويل بـ37 لقبًا خلال مسيرته، ما جعله حتى وقت قريب اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في التاريخ، قبل أن يخطف داني ألفيش ذلك اللقب منه.

وتمكن ميسي وإنييستا من معادلة حصيلة ماكسويل لاحقًا، قبل أن يتقدم الأرجنتيني بحصد اللقب الثامن والثلاثين من خلال قيادة منتخب بلاده لحصد لقب كوبا أمريكا في الصيف الماضي.

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ومع انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان، واقتراب النادي من تحقيق لقب الدوري الفرنسي، فإن ماكسويل يعتقد أنه من المحتمل أن يصبح الأرجنتيني صاحب أكثر عدد من البطولات في التاريخ، ويتفوق على ألفيش في نهاية المطاف.

ماكسويل، الذي يشغل الآن منصب رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أجرى مقابلة حصرية مع "جول GOAL"، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المثيرة للاهتمام خلال مسيرته.

ماذا قال ماكسويل؟

في البداية تحدث ماكسويل عن صراع الفوز بالألقاب قائلًا: "ميسي لديه فرصة كبيرة في تحطيم الرقم القياسي".

وأضاف: "إنه يلعب في باريس سان جيرمان ولديه فريق رائع من حوله، وبإمكانه الفوز بالعديد من الألقاب".

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وتابع: "حتى الآن، مع وجود ألفيش في برشلونة فإن ميسي أمامه وقت أطول في مسيرته، لا نعرف أبدًا إلى متى يمكن أن يستمر ألفيش في الملعب لأنه يواصل دفع نفسه، لكن ميسي أصغر".

وقال عن شعوره عندما كسر ألفيش رقمه القياسي: "كنت أعمل في باريس سان جيرمان [كمدير رياضي] عندما حقق ألفيش ذلك".

وأكمل: "عانقنا بعضنا البعض، وقال لي أنا آسف، أجبته لا أنت تستحق ذلك والآن تحتاج إلى المضي قدمًا إلى أبعد من ذلك".

"أفضل رجل في العالم"!

تواضع ماكسويل يفسر سبب اعتباره زميلًا ممتازًا في غرف الملابس، حيث وصفه السويدي زلاتان إبراهيموفتش ذات مرة بأنه: "أفضل رجل في العالم".

قد يكون هذا الإطراء اللطيف مفاجئًا، خاصة أنه جاء من إبراهيموفيتش المعروف أكثر بمدح نفسه.

ومع ذلك، فإن السويدي يعتبر نفسه مدينًا إلى الأبد لماكسويل، الذي منحه مكانًا للنوم عندما كان يبدأ مسيرته مع أياكس الهولندي.

ويقول ماكسويل ضاحكًا: "لم يتوقف أبدًا عن الحديث معي حول هذا الوضع حتى اليوم، لقد ذكر أنه لم يملك المال لبعض الوقت، وأنه بحاجة إلى بعض الوقت".

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وأضاف: "كان بيتي موجودًا ولكن كان لدي غرفة واحدة فقط، لذلك كان عليه النوم على الأرض، زلاتان شخص متواضع للغاية ولم يمانع".

وتابع: "كنا صغارًا، بعمر 18 أو 19 عامًا فقط، وحدنا تمامًا في أمستردام، لقد جاء من السويد وقدمت من البرازيل".

وأكمل: "لقد تعلمت لغتي الإنجليزية معه ومن خلاله، لدرجة أن ابنتي تقول إنني أتحدث تمامًا مثل العم زلاتان".

ماكسويل شارك العديد من اللحظات الرائعة في مسيرته مع إبراهيموفيتش، حيث لعبا جنبًا إلى جنب في أربعة أندية مختلفة، بما في ذلك باريس سان جيرمان، وساعداه في سعيه ليصبح أحد أكبر أندية العالم.

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