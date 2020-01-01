باريس سان جيرمان يوضح أسباب مبالغة نيمار في السقوط!

المدرب المساعد لفريق باريس سان جيرمان زولت لوف يتحدث عن نيمار دا سيلفا وأسباب سقوطه المتكرر.

دافع زولت لوف المدرب المساعد في نادي باريس سان جيرمان عن البرازيلي نيمار دا سيلفا وعن سقوطه بشكل متكرر في المباريات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زولت لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن نيمار يملك أقدامًا حساسة للغاية.

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وقال لوف: "نيمار يملك أقدام حساسة للغاية، استلامه للتمريرات الطويلة التي تتجاوز الـ 50 مترًا بتلك الطريقة يقول كل شيء".

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وأضاف: "من الطبيعي أن مثل تلك القدم عندما تتعرض للضرب أن تشعر بالكثير من الألم، هذا هو السبب".

وأردف عن نيمار نفسه: "هو شخص رائع في المطلق بالرغم من أنه بعض الأحيان يبدو مغرورًا داخل الملعب".

وأكمل: "عندما يتعرض للضرب يكون رده بمراوغة لاعب أو أكثر، هكذا يقوم بالرد داخل الملعب على العنف".

جدير بالذكر أن نيمار يتلقى الكثير من الانتقادات بسبب سقوطه الدائم مع كل لمسة يتعرض لها داخل الملعب سواء مع باريس سان جيرمان أو البرازيل.