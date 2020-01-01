باريس سان جيرمان يواصل استفاقته على حساب نيس

فوز جديد للباريسيين

نجح باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار مهم على مضيفه نيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

باريس دخل اللقاء في ظل غيابات عدة بصفوفه، وعلى رأسها نيمار بداعي الإيقاف بعد أحداث لقاء مارسيليا، ولكن عاد كيليان مبابي للتشكيل بعد التعافي من فيروس كورونا.

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افتتح مبابي التسجيل لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 38 عكس مجريات اللقاء التي شهدت بداية قوية لأصحاب الأرض ولكن دون هز الشباك.

وضاعف أنخيل دي ماريا النتيجة مع انتصاف عمر المباراة، ليحبط لاعبي نيس ومحاولتهم لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

الدقيقة السادسة والستين شهدت ختام الأمور عندما نجح البرازيلي ماركينوس في تسجيل ثالث الأهداف وحسم الانتصار للضيوف.

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الشوط الأول شهد خروج إدريسا جانا جييه مصاباً ودخول أندير هيريرا بدلاً منه، لينضم للقائمة الطويلة من الغيابات في صفوف بي إس جي.

الانتصار هو الثاني فقط لبي إس جي بالدوري هذا الموسم بعد فوزه الصعب بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة على ميتز بالجولة الماضية.