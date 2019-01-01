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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان ينهي موسمه برقم استثنائي

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Getty Images

حقق باريس سان جيرمان رقما استثنائيا في تاريخ الدوري الفرنسي، بعد نجاح مهاجمه كيليان مبابي في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام ستاد ريمس في اللقاء الختامي لموسم الليج1.

ووصل صاحب الـ20 عاما لهدفه الشخصي رقم 33 على مستوى الدوري، وكأنه يرفض الاستسلام في صراعه مع ليو ميسي –صاحب الـ36 هدفا- على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

لكن بالهدف الذي سجله مع بداية الشوط الثاني، ضمن لفريقه العاصمي رقما غير مسبوق، بزيارة شباك كل المنافسين في مبارياته الـ38 التي خاضها على مدار موسم الليج1، وهو ما لم يفعله أي نادٍ آخر في تاريخ المسابقة، أن يسجل في كل مبارياته.

وكان باريس سان جيرمان قد احتفظ بلقب الدوري الفرنسي للعام الثاني على التوالي، قبل انتهاء الموسم بخمس جولات، محققا اللقب الثامن في تاريخه، والسادس منذ استحواذ الإدارة القطرية على أسهمه عام 2011.

 

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