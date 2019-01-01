باريس سان جيرمان ينافس قطبي لندن على خطف زاها

لاعب مانشستر يونايتد السابق على رادار باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب ويلفريد زاها مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب كريستال بالاس كان قد أحرز هدفه التاسع في البريميرليج هذا الموسم في المباراة التي فاز فيها فريقه على آرسنال بثلاثية مقابل هدفين يوم الأحد.

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وكان اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن كريستال بالاس، ليشعل المنافسة بين ناديي آرسنال وتوتنهام على ضمه.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن فريق باريس سان جيرمان يرغب هو الآخر بالتعاقد مع زاها ويسعى لزيادة راتبه الأسبوعي الحالي المقدر بـ 130 ألف جنيه إسترليني.

في نفس السياق لا يرغب كريستال بالاس في التخلي عن زاها مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن زاها كان قد أحرز ه 52 هدفًا في 320 مباراة لعبها بقميص النادي اللندني في مختلف المسابقات.