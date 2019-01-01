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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان يمنح رابيو عقوبة جديدة بسبب فيديو إيفرا

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Getty Images
لماذا عاقب باريس سان جيرمان رابيو؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قررت إدارة باريس سان جيرمان خصم 6 أيام من راتب اللاعب أدريان رابيو  بعد إعجابه بالفيديو الخاص بباتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

إيفرا نشر مقطع للفيديو على "انستجرام" للسخرية من خسارة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال "راديو مونت كارلو" الفرنسي إنّ إدارة سان جيرمان قررت معاقبة رابيو بعد إعجابه بالفيديو بخصم 6 أيام من راتبه.

وأوضح أنّ العقوبة طُبقت في الفترة من 15 حتى 20 مارس الماضي وبعدها تم حرمانه من التواجد مع الفريق الأول وإجباره على التدريب مع الرديف.

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وأشار إلى أنّ اللاعب قد يستطيع التقدم باستئناف اعتراضًا على خصم جزء من راتبه ولكنّه لم يفعل حتى الآن.

رابيو رفض تمديد التعاقد مع سان جيرمان وسوف يرحل بنهاية الموسم في ظل اهتمام من برشلونة وريال مدريد وعدد من الفرق في ضمه.

 

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