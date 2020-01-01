باريس سان جيرمان يقطع الطريق نحو ديباي وعوار

العملاق الفرنسي يبحث عن التدعيمات

تحدثت أنباء عن مفاوضات من باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجمي ليون حسام عوار وممفيس ديباي لدعم صفوف الفريق.

ديباي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم وكان قريباً للانضمام من صفوف برشلونة، بينما ارتبط زميله عوار بمجموعة من كبار القارة.

اقرأ أيضاً .. توخيل يكشف سبب عدم منحه نيمار شارة قيادة باريس سان جيرمان

المزيد من الفرق

وذكرت "RMC" أن اجتماعاً قد جمع رئيس بي إس جي ناصر الخليفي ونظيره في ليون جون ميشيل أولاس لمناقشة صفقة عوار.

واتفق الرئيسان على تأجيل الصفقة حتى الصيف القادم بسبب صعوبة إتمامها في الفائت، مع فتح المفاوضات من جديد في الربيع.

"لو باريسيين" أوضحت على الجانب الآخر أن ليوناردو، المدير الرياضي، لباريس سان جيرمان، يتابع موقف ديباي وقد يتحرك لضمه.

اقرأ أيضاً .. باريس سان جيرمان يُحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة!

وأفاد التقرير أن الحالة الوحيدة التي قد على أساسها يتحرك باريس لضم الهولندي هي بعد نهاية عقده في يونيو المقبل بشكل مجاني.

ويلتقي الفريقان بي إس جي وليون مساء اليوم الأحد لحساب منافسات الدوري المحلي.