مباريات ودية - أندية

باريس سان جيرمان يفتتح فترة الإعداد بسداسية في دريسدن

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فوز كبير للنادي العاصمي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

في بداية قوية للموسم التحضيري، سحق باريس سان جيرمان الفرنسي خصمه دينامو دريسدن الألماني بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

الهدف الأول أتى بتوقيع النجم الشاب كيليان مبابي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 18 أضاف الألماني جوليان دراكسلر ثاني الأهداف، فيما عاد مبابي مسجلاً الثالث في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل الواعد أرثر زاجر الهدف الرابع في الدقيقة 48.

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وفي الدقيقة 61 أضاف فيرجيليو بوستولاشي الهدف الخامس، فيما سجل عادل أوشيش السادس في الدقيقة 71.

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