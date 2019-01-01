باريس يعود بعرض جديد للتعاقد مع آلان

نجم جديد قد ينضم لكتيبة البرازيليين في النادي الفرنسي

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التحضير جدياً للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي آلان الصيف القادم.

آلان كان من المرشحين للانتقال إلى باريس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن نابولي رفض جميع العروض المقدمة للاعبه.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أنه باريس سيعود بعرض آخر للحصول على خدماته.

وأوضحت أن العرض الجديد من باريس ستتراوح قيمته من 60 إلى 70 مليون يورو.

ويطمح المدرب توماس توخيل في نجاح ناديه بضم البرازيلي، لإضافة المزيد من الدعم بخط وسط فريقه، مع اقتراب رحيل أدريان رابيو.

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ويمتلك باريس العديد من العوامل القادرة على إغراء آلان، أهمها الراتب الكبير الذي قد يصل لـ4 أضعاف ما يتقاضاه مع نابولي.

وكذلك وجود العديد من النجوم البرازيليين في صفوف النادي الفرنسي، ومنهم ماركينيوس وتياجو سيلفا ونيمار.

جدير بالذكر أن آلان يتقاضى حالياً 2 مليون يورو سنوياً مع نابولي، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 8 مليون في حالة انتقاله لباريس.